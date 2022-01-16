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"40. Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali", 162 devenin katılımıyla yapıldı

16.01.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güreşleri soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi izledi

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen ve "deve güreşlerinin Kırkpınar'ı" olarak nitelendirilen "Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali"nin 40’ıncısı, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen 162 devenin katılımıyla yapıldı.

Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği tarafından düzenlenen etkinliği Pamucak Güreş Sahası'nı çevreleyen yamaçları erken saatlerden itibaren soğuk havaya rağmen dolduran çok sayıda deve güreşi meraklısı takip etti.

Organizasyon öncesinde, vefatının 99. yılı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ve şehitler için dua edildi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşları selamladı.

Sahipleri tarafından alanda dolaştırılarak müsabakaya hazırlanan develer, yapılan eşleşmeler sonrasında birbirleriyle mücadele etti. Festivalde, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 162 deve güreşti.

Cazgırın manileri güreşseverleri coştururken bazı vatandaşlar, davul ve zurna ile çalınan türkülere danslarıyla eşlik etti. Vatandaşlar, deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahların kurulduğu alanda güreşleri izlerken, piknik de yaptı.

Develere verilen "Deli yürek", "Manken", "Komutan", "Çılgın Reis", “Mega Star" gibi isimler de dikkati çekti.

- Soğuk hava 85 yaşındaki güreşsevere engel olamadı

Güreşleri 85 yaşındaki Raziye Yıldız da izledi. Yıldız, AA muhabirine Zeytinköy Mahallesinde oğluyla beraber yaşadığını, güreşleri sevdiği için oğluyla beraber izlemeye geldiğini anlattı.

Çocukluğundan beri develerle iç içe olduğunu kaydeden Yıldız, uzun yıllar deve güttüğünü belirtti. Yıldız, soğuk havanın güreşleri izlemesine engel olmadığını ifade ederek, festivali her yıl ilgiyle takip ettiğini, güreşlerin kendisine heyecan verdiğini aktardı.

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