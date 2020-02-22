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40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na doğru

TRABZON HABERLERİ  | 22.02.2020 14:50 | Son Güncelleme

40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na doğru

Trabzon'da gerçekleştirilecek 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için kapanacak yollarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın düzenlenecek organizasyon öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, organizasyonun yarın 08.00-13.00 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, organizasyon dolayısıyla kapanacak yollar ile ilgili şu bilgiler verildi:

"08.00-13.00 saatlerinde Kahramanmaraş Caddesi Ortahisar Belediyesi önündeki yol kapatılıp trafik, Islahhane Caddesi'ne yönlendirilecek. Reşadiye kavşağına yeni sahil yolu liman kavşağı ve Akçaabat istikameti ile Soğuksu kavşağından Şenol Güneş Caddesi istikameti Mumhane Önü'nden geliş, viyadük ve kuzey kolu kapatılacak. Ayasofya kavşağına liman ve Akçaabat giriş kolları, Osman Turan Caddesi kavşağı giriş kolu kullanılamayacak. Yavuz Selim Bulvarı eski sahil yolu, Ayasofya istikameti kolu kapatılacak. Beşirli istikametine giden viyadük bariyerle uzatılıp tek şerit çalıştırılacak. 2 Nolu Beşirli sinyalize kavşağı, doğudan gelip U dönüşü yapacak şekilde doğuya doğru kapatılıp trafik sağ taraftan Yavuz Selim Bulvarı'na tek şeritten verilecek. Maraton koşusunun yapılacağı güzergahın güneyindeki Toklu Kur'an Kursu ve Ayasofya Mahallesi'nde maraton boyunca trafik sirkülasyonu, güneye doğru yönlendirilecek."

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