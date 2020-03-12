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40 yaş sonrası için Glokom uyarısı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.03.2020 10:11 | Son Güncelleme

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen Glokom’un görme kaybına yol açabildiğine değinen Doç.

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen Glokom’un görme kaybına yol açabildiğine değinen Doç. Dr. Soner Demirel, 40 yaşından sonra herkesin hiçbir şikayeti olmasa bile yılda bir kez göz muayenesine gitmesi gerektiğini söyledi.
Medical Park Elazığ Hastanesi Göz Hastalıkları Hekimi Doç. Dr. Soner Demirel, 12 Mart Dünya Glokom Günü nedeniyle bilgi verdi.
Glokom’un halk arasında göz tansiyonu olarak bilindiğini anımsatan Doç. Dr. Soner Demirel, “Glokom, en sık kalıcı görme kaybına neden olan göz hastalıklarından biridir. Bu sinsi hastalığa dikkat çekmek ve tedavi edilebilirliği artırılmak için, 12 Mart Dünya Glokom günü olarak ilan edilmiştir. Bu sayede halk arasında glokomun bilinirliği artırılmak istenmiştir” dedi.
Hastalıkta en riskli grup olan 40 yaş üstü her yetişkin bireyin yılda bir kere göz tansiyonu hastalığı için göz polikliniklerinde muayene olması gerektiğini işaret eden Doç. Dr. Demirel, “Glokom, sanılanın aksine belirgin bir semptom veya bulgusu olmaksızın, kalıcı görme kaybına neden olabilir ve maalesef çoğu olguda ancak bu muayeneler sayesinde hastalığın erkan tanısı ve tedavisi mümkün kılınabilir" diye konuştu.
Halk arasında göz tansiyonu denilince şiddetli göz ağrısı gibi bir takım bulguların akla geldiğine dikkat çeken Demirel, “Ancak çoğu olguda sinsi sayılacak düzeyde veya bir bulgusu olmaksızın giderek görme alanının daraldığı ve en sonunda tamamen görme kaybına yol açan bir hastalık olduğu bilinmelidir. Diyabet, hiper tansiyon ve yüksek miyop gibi bir takım sistemik veya göz hastalığı olan hastalarda glokom ihtimali çok daha fazladır. Bu tür hastaların kontrolleri daha sık olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Merkez
Şengül Eczanesi
Merkez
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