40 yaş üstü her 5 kişiden 1’i KOAH hastası

Türkiye’de 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ersin Şükrü Erden,"Tütün ve tütün mamulleri, başta sigara olmak üzere, nargile, puro, pipo ve son yıllarda kullanıma giren elektronik sigara da KOAH’a sebep olmaktadır"dedi. 18 Kasım Dünya KOAH Farkındalık Günü dolayısıyla Elazığ Mediline Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ersin Şükrü Erden açıklamada bulundu. Dünya genelinde KOAH’a bağlı ölümlerin üçüncü sırada yer aldığına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ersin Şükrü Erden, “ Bugün ‘Dünya KOAH Günü’, bu hastalık sık görülen ciddi bir hastalık olmasına rağmen maalesef yeterince bilinmemektedir. Bu bakımdan bilinirliği arttırılması amacıyla kısaca GOLD ismiyle bildiğimiz KOAH’la mücadele açısından oluşturulan bir organizasyonu halk arasında bu hastalığını bilinirliğini arttırmak amacıyla ilan edilmiştir. KOAH, sık görülen bir hastalıktır. Ülkemiz için sıklığı açısından değerlendirecek olursak, 40 yaş üstü bireylerin neredeyse her 5’inden birinde KOAH mevcuttur”ifadelerini kullandı.

"Tedavi edilebilir, önlenebilir bir hastalıktır"

KOAH’un sebepleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Erden, “ KOAH’ın özellikle en sık nedeni sigara içimidir. Tütün ve tütün mamulleri, başta sigara olmak üzere, nargile, puro, pipo ve son yıllarda kullanıma giren elektronik sigara da yine KOAH’a sebep olmaktadır. Sigara kullanımı dışında KOAH’a sebep olabilecek nedenler ise iç ve dış ortam kirliliği olarak adlandırılan genel olarak hava kirliliği özellikle ülkemizde iç ortam kirliliği olarak da sıklıkla karşımıza çıkan ısınma veya yemek pişirme amaçlı kullanılan organik yakıtlardan kaynaklanan duman ve gazlar da KOAH gelişimine sebep olmaktadır. KOAH hastalığında en sık karşımıza çıkan şikayetler, öksürük, balgam çıkarma ve nefes dağlığıdır. Özellikle risk faktörlerine maruz kalan kişilerde öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı şikayetlerden herhangi birisinin varlığında KOAH var mı yok mu açısından değerlendirilmek üzere solunum fonksiyon testleri yapılmalıdır. Bu hastalık tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi KOAH’ta da erken tanı çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Hastalıktan kurtulmada en büyük tedavi yönteminin sebep olan faktörün ortadan kaldırılmasına bağlı olduğuna değinen Erden, “ KOAH’ın tedavisinde yapılması gereken ilk şey, hastalığa sebep olan faktörün ortadan kaldırılmasıdır. Toplumda en çok KOAH’a sebep olan faktör ise sigara kullanımıdır. Bu hastalığın tedavisinin birinci basamağı sigaranın bırakılmasıdır. Covid-19 pandemisi yaşadığımız bugünlerde KOAH’lı hastalarımızdan özellikle isteğimiz, tedavilerini düzenli sürdürmelerini, enfeksiyonlara karşı standart hijyen önlemlerine özellikle dikkat etmeleri ve gerekli olunan koşullarda önlemleri alarak hastaneye hekimlerine başvurmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.



