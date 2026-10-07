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Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na Benin karşısında attığı gol ve iki asistle veda etti. 39 yaşındaki yıldız 208. ve son milli maçına çıktı.

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti
Emre Şen

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 21 yıllık milli takım kariyerini Benin karşısında oynanan hazırlık maçıyla noktaladı. Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda yaşanan duygu yüklü veda gecesinde Arjantin rakibini 3-0 yendi. 39 yaşındaki futbolcu 208. ve son milli maçında attığı penaltı golüyle de unutulmaz bir final yaptı.

SON TANGO MONUMENTAL'DE

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti 1

Yaklaşık 85 bin kişilik tribünün dolduğu stadyumda maç öncesi havai fişek gösterisi sahaya çıkan oyuncuları karşıladı. Sahada Messi'nin ikonik 10 numaralı forması ile "gracias" yazısının yer aldığı dev bir Arjantin forması açıldı. Stadyuma otobüsle giderken ve milli marş okunurken gözyaşlarını silen Messi için karşılaşmanın 10. dakikasında oyuna ara verildi, tribünler ayakta alkışladı, Beninli futbolcular da Arjantin kaptanını tebrik etti.

126. GOL VE İKİ ASİST

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti 2

Maçın ikinci yarısında penaltı vuruşunu gole çeviren Messi, milli formayla 126. golünü kaydetti. Yıldız oyuncu ayrıca Nicolas Otamendi'nin 48., Nico Paz'ın 61. dakikada attığı gollerin asistini yaptı. 90 dakika sahada kalan Messi, iki serbest vuruşunda kaleciyi geçemedi, ceza sahası içindeki net fırsatları değerlendiremedi ve mücadelenin son anlarında direğe takıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA VEDA KONUŞMASI

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti 3

Maçın ardından stadyumda lazer ışık gösterisi, canlı müzik ve çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 dakika süren veda konuşmasında sahadan ayrılmak istemediğini söyleyen Messi'nin sözleri karşısında Enzo Fernandez dahil bazı oyuncular gözyaşlarını tutamadı.

Teşekkür etmek istediği ilk kişinin babası olduğunu belirten Messi, Arjantin formasını giymenin başına gelen en güzel şey olduğunu söyledi. 20 yıl boyunca en zor anlarda bile mücadeleden vazgeçmediklerini hatırlatan yıldız, son Dünya Kupası'nda hayalleri bir kez daha gerçekleştirmeye çok yaklaştıklarını ifade etti. Konuşmasını taraftarlara "Sizi çok özleyeceğim" diyerek bitirdi.

ZORLU BAŞLANGIÇTAN TARİHİ BAŞARILARA

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti 4

Arjantin formasıyla ilk maçına 2005'te Macaristan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan Messi, oyuna girdikten kısa süre sonra kırmızı kart görmüştü. Bu zorlu başlangıca rağmen milli takım kariyerinde bir Dünya Kupası ve iki Copa America şampiyonluğu yaşadı.

Arjantin tarihinin en fazla forma giyen ve en fazla gol atan futbolcusu olarak vedalaşan Messi, tüm uluslararası maçlarda en çok gol atan ikinci isim konumunda. Listenin zirvesinde Cristiano Ronaldo yer alıyor. Messi, Monumental'de çıktığı önceki 28 milli maçta 19 gol atmış ve bu stadda Arjantin formasıyla hiç mağlubiyet yaşamamıştı. Veda gecesinde de bu seriyi bozmadı.

DÜNYADAN TEŞEKKÜR MESAJLARI

Eski takım arkadaşı Neymar, maç öncesi sosyal medyadan dünyanın futbol adına Messi'ye teşekkür ettiğini duyurdu. Rodrigo De Paul ile Angel Di Maria ise Messi'yle aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları gururu dile getirdi. Ağustos ayında milli takımı bırakma kararını açıklayan Messi, emeklilik mesajını Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmelerinden iki gün sonra, 21 Temmuz'da kaleme aldığını belirtmişti.

İNTER MİAMİ'DE YOLCULUK SÜRÜYOR

Kariyerine Major League Soccer ekibi Inter Miami'de devam eden Messi'nin kulübüyle sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi messi
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