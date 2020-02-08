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40 yaş ve üzerinde aşılama denemeyin

ERZURUM HABERLERİ  | 08.02.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr.Numan Bayazıt, 40 yaş ve üzerinde aşılama denenmemesi uyarısında bulundu.Aşılamanın (IUI), hareketli spermlerin seçilip rahim içine bırakılması demek olduğunu söyleyen Op.Dr.Numan Bayazıt, “Döllenmenin normal hayatta olduğu gibi tüpler içinde ve kendiliğinden olması beklenir.

40 yaş ve üzerinde aşılama denemeyin

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr.Numan Bayazıt, 40 yaş ve üzerinde aşılama denenmemesi uyarısında bulundu.
Aşılamanın (IUI), hareketli spermlerin seçilip rahim içine bırakılması demek olduğunu söyleyen Op.Dr.Numan Bayazıt, “Döllenmenin normal hayatta olduğu gibi tüpler içinde ve kendiliğinden olması beklenir. Genellikle yumurtalıklar da uyarılıp, birden fazla yumurtanın çatlaması sağlanır. İşlemin mantığı ortamdaki yumurta ve spermin çok olmasıyla gebelik şansının arttırılmasına dayanır. Zamanlamanın sağlanmış olması diğer artısıdır. Bu işlem genellikle çocuk sahibi olmayı birkaç yıl gibi kısa bir süredir deneyen genç çiftlerde işe yarar. Kadının kanalları açık olmalıdır” dedi.
Sperm sayı ve hareketi ciddi olarak düşükse aşılama değil, tüp bebek özellikle mikroinjeksiyon yapılması gerektiğini anlatan Op.Dr.Numan Bayazıt, “Bir de hiçbir sebep bulunamayan çiftler vardır. Bunların düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamadıkları süre 3 yıldan fazla ise aşılama ile sonuç alma ihtimalleri çok düşüktür, tüp bebeğe geçilmelidir.
Özellikle 40 yaş ve üzerindeki çiftlerin aşılama ile zaman kaybettiklerine şahit oluyoruz. Bu yaşlarda bu yöntem ile gebelik elde etme olasılığı çok düşüktür ve zaman kaybıdır. Geçen süre kadının yumurtalarının azalmasına neden olarak işlerin daha da zorlaşmasına yol açabilir” diye konuştu.

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