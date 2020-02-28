40 yıllık esnaf herkese örnek oldu

Zonguldak’ta kıraathane işletmeciliği yapan Mustafa Bezir, Gazi, emekli, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara çayı 75 kuruş yaptı.

Zonguldak’ın Dilaver mahallesinde 40 yıllık kahve işlemeciliği yapan 53 yaşındaki Mustafa Bezir yaptığı anlamlı kampanya ile büyük ilgi gördü. Esnaf Mustafa Bezir, işletmeciliğini yaptığı Bezirler Kıraathanesinde Gazi, emekli, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara çayı 75 kuruş yaptı. Vatandaşlar’da Bezir’in yapmış olduğu bu anlamlı hareket sonrasında işyerinin fotoğrafını çekerek diğer esnaflara örnek olması için sosyal medyada paylaşımda bulundu. Kısa süre içerisinde paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni aldı.

53 yaşındaki esnaf Mustafa Bezir,"Öncelikle tüm Ülkemin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Vatanımız zorlu süreçten geçiyor. İnşallah Türk halkımız bununda üstesinden gelecektir. Bende zorlu süreçten geçtiğimiz bu günlerde bir nebze katkım olsun diye böyle bir şey düşündüm .Herkese kapımız açık" dedi.



