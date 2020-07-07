40 yıllık soruna 15 günde çözüm

Ordu’da, yaklaşık 40 yıldır kullanımda olan ve çürüdüğü için yıkılma tehlikesi bulunan ahşap köprü artık tarih oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, 15 gün önce, “Çözün” talimatı verdiği ahşap köprü çilesinin son bulması için araç ve yaya geçişini sağlayacak dev bakslar, dere üzerine yerleştirilmeye başlandı.

Ordu’nun Çaybaşı Taşkesiği ve Ünye Pelitliyatak Mahalleleri, 40 yıldır yaşadıkları tehlikeli yolculuğun sona erecek olmasının mutluluğunu yaşıyor. Taşkesiği ve Pelitliyatak Mahallelerini birbirine bağlayan dere üzerinde bulunan, öğrencilerin okula giderken kullanmak zorunda oldukları, tehlike saçan ahşap köprü çilesi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla tarih oluyor.

Sorunlar bir bir çözülüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, beraberinde Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Altun ile birlikte, Taşkesiği ve Pelitliyatak Mahallelerini birbirine bağlayacak olan dere üzerinde yapılan çalışmaları inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, kısa süre içerisinde 40 yıllık bir sorunu çözüme kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.