400 bin ton hafriyat geri kazandırıldı

2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da bir olan hafriyat alanını 9’a çıkaran Büyükşehir Belediyesi uzun uğraşlar sonucunda Datça’ya da hafriyat alanı kazandırdı. Muğla’da Bodrum’da 2, Milas’ta 1, Menteşe’de 2, Ula’da 1, Marmaris’te1, Datça’da 1, Fethiye’de 1 olmak üzere 9 hafriyat sahası bulunuyor. Bu sahalarda 2015-2023 yılları arasında 650 bin araca hizmet veren Büyükşehir Belediyesi 9 Milyon 900 bin Ton hafriyat atığının bertarafını sağladı. Düzenli hafriyat alanları ile inşaat atıklarının çevreye zarar vermemesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi 2435 hafriyat aracına da taşıma izin belgesi vererek izinli hale getirdi.

400 BİN TON HAFRİYAT GERİ KAZANDIRILDI

Kıyılardan teknelerle atık toplama, düzenli katı atık tesisleri, Muğla’da ilk tıbbı atık tesisi, çöpten elektrik üretimi gibi birçok yenilikçi ve çevreyi koruyan hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi kurduğu geri dönüşüm tesisi ile de hafriyat atıklarının agrega malzemesi olmasını sağlıyor. Bugüne kadar hafriyat sahalarına dökülen 400 bin ton hafriyat atığının geri kazanımından agrega elde edildi. Elde edilen agrega Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve diğer kurumlara verilerek çeşitli yerlerde kullanılması sağlandı.

