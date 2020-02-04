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400 yıllık cami güzelleşiyor

ORDU HABERLERİ  | 04.02.2020 12:22 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında restore edilerek ibadete açılan Laleli Çivisiz Camisi’nde çevre düzenleme çalışmalarına başladı.Caminin ihtiyaçlarına cevap verecek olan çevre düzenleme projesi kapsamında çeşitli peyzaj ve dinlenme alanları oluşturulacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında restore edilerek ibadete açılan Laleli Çivisiz Camisi’nde çevre düzenleme çalışmalarına başladı.
Caminin ihtiyaçlarına cevap verecek olan çevre düzenleme projesi kapsamında çeşitli peyzaj ve dinlenme alanları oluşturulacak. Yürüyüş yolları, oturma grupları, çardak, otopark, sert zemin düzenlemesi, aydınlatmalar ve peyzaj düzenlemeleri ile birlikte tarihi caminin cazibesini artıracak çalışmalar hayata geçirilecek.
Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İlhan Yılmaz, “1560-1600 yılları arasında tamamen ahşap kullanılarak inşa edilen tarihi Laleli Camisi’nde çevre düzenleme çalışmasına başladık. İmar ve Şehircilik Dairesi olarak tarihi yapıları aslına uygun restore ederek geleceğe kazandırmakla kalmıyor, çevresel düzenlemelerini de yaparak yapıların tarihi değerine yakışır bir görünüm kazanmalarını sağlıyoruz. Bu anlamda ilimiz ve İkizce ilçemiz için önemli bir değer olan Laleli Çivisiz Camisi’nin çevre düzenleme çalışmalarını hızlandırdık. Kazı çalışmaları devam ediyor. İnşallah yaz mevsimine kadar çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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