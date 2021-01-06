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4007 Bilim Şenliği protokolü imzalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.01.2021 14:53 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Atakum İlçe Milli Eğitim arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenliği organizasyonu düzenlemesi adına iş birliği protokolü imzalandı.TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından çağrı metninde belirtilen 4007 Bilim Şenliği kapsamında hazırlanan söz konusu protokol; OMÜ ile Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanlardaki iş birliğini gözetiyor.Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.

4007 Bilim Şenliği protokolü imzalandı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Atakum İlçe Milli Eğitim arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenliği organizasyonu düzenlemesi adına iş birliği protokolü imzalandı.
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından çağrı metninde belirtilen 4007 Bilim Şenliği kapsamında hazırlanan söz konusu protokol; OMÜ ile Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanlardaki iş birliğini gözetiyor.
Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik protokole imza attılar.
İmzalanan protokolle hayata geçirilmesi planlanan “Atakum Atakta Bilim Şenliği” adlı projenin desteklenmesi durumunda OMÜ ile Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, uygun yer ve zamanlarda kullanıma sunulmak üzere personel görevlendirilmesi, yazışmaların takibi gibi imkânlardan karşılıklı olarak yararlanılabilecek.
Protokol çerçevesinde; öğrenci toplulukları faaliyetleri, tanıtım çalışmaları ve öğretim üyelerince verilecek akademik destek de OMÜ’nün yükümlülükleri arasında yer alıyor.

4007 Bilim Şenliği protokolü imzalandı

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