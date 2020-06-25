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408 kök kenevire 1 tutuklama

SAMSUN HABERLERİ  | 25.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 408 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile ilgili gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çarşamba Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Emiryusuf Mahallesi’nde ikamet eden H.A.

408 kök kenevire 1 tutuklama

Samsun’un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 408 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile ilgili gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çarşamba Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Emiryusuf Mahallesi’nde ikamet eden H.A. isimli (44) şahsın evinin arka tarafında bulunan sera ve mısır tarlası içerisinde boyları 30 ile 150 santimetre arasında değişen toplam 408 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli H.A. gözaltına alındı. Şahıs Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderildi.

408 kök kenevire 1 tutuklama

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