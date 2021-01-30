Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde geçen yıl 40’a yakın yaban hayvanı tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Merkez Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, 2020 yılında 40’a yakın yaban hayvanını tedavi, ederek doğal yaşam alanlarına bırakıldığı söyledi. Merkezde 100’ye yakın havanın her gün öğlen bakımları ve günlük dezenfeksiyonları yapıldığını anlatan Avcı, vatandaşlardan özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonrası kapılarının önüne su ve artan yemekleri koymalarını istedi.

