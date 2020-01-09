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  4. 41 Burda AVM gazetecileri ağırladı

41 Burda AVM gazetecileri ağırladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

41 Burda AVM yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.Açılışının 4’üncü yılını kutlama törenlerine az bir süre kala 41 Burda AVM yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AVM’de bulunan bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

41 Burda AVM yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Açılışının 4’üncü yılını kutlama törenlerine az bir süre kala 41 Burda AVM yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AVM’de bulunan bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltılı programa gazetecilerin yanı sıra AVM Müdürü Atilla Atay, Pazarlama Yöneticisi Leyla Bal, Operasyon Yöneticisi Akgün Yıldız, Raporlama Uzmanı Mervenur Abonuz da katılım sağladı. Programda konuşan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü basınımızın önemli bir günüdür. 1961 yılında gazeteciler haklarını elde etmişlerdir. Gazeteciler insanların haber alma özgürlüğü kapsamında eylemde bulundular ve o günden sonra 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanır. Bize destek veren 41 Burda AVM’nin yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.
Kahvaltı sonrası konuşan AVM Müdürü Atilla Atay ise, “Çalışan Gazetecilerin günü kutlu olsun. Gelecek yıl da inşallah yine birlikte olacağız. Önümüzdeki dönemde farklı organizasyonları hayata geçireceğiz. Sinema organizasyonumuz oldu. Her ay bir programda yine birlikte olacağız ve sizlerle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.
Programın ardından katılımcılar toplu fotoğraf çekildi.

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