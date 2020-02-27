YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. 41 Burda AVM’de “Mini Cooper” için geri sayım başladı

41 Burda AVM’de “Mini Cooper” için geri sayım başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.02.2020 14:42 | Son Güncelleme

41 Burda AVM’nin ziyaretçileri için başlattığı otomobil çekişi için başvurular 16 Mart’ta sona erecek.Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM’nin ayakları yerden kesecek araç kampanyasında sona yaklaşıldı.

41 Burda AVM’de “Mini Cooper” için geri sayım başladı

41 Burda AVM’nin ziyaretçileri için başlattığı otomobil çekişi için başvurular 16 Mart’ta sona erecek.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM’nin ayakları yerden kesecek araç kampanyasında sona yaklaşıldı. 16 Mart Pazartesi günü sona erecek, hayalleri otomobil kampanyasında son başvurular alınıyor. Aynı gün içinde alışveriş merkezinde toplamda 100 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan vatandaşların katılabildiği kampanya kapsamında, çekilişle talihli müşterilere ‘Mini cooper’ markla otomobil hediye edilecek.
Kampanyaya katılanlar, alışveriş fişleri ya da faturaları ile danışma noktasına giderek kayıt yaptırabiliyor.

41 Burda AVM’de “Mini Cooper” için geri sayım başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Camide gençlik buluşmaları

Camide gençlik buluşmaları

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

Nazilli’de 7/24 iyi su

Nazilli’de 7/24 iyi su

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:32
Öğle
13:18
İkindi
16:23
Akşam
18:55
Yatsı
20:13

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Erdem Eczanesi
Derince
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Demet Eczanesi
Korfez
Şifa Eczanesi
Karamursel
Hatice Eczanesi
Izmit
Hayal Eczanesi
Basiskele
Özkan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Okul önlerinde zabıta önlemi

Okul önlerinde zabıta önlemi

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Reflüye 1.5 Saatte Kesin Çözüm

Reflüye 1.5 Saatte Kesin Çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.