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41 Burda AVM’de Şubat sahnesi neşe dolu

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.02.2020 11:53 | Son Güncelleme

Küçük ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 41 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Şubat ayı boyunca da birbirinden eğlenceli ve ücretsiz etkinliklerle karşılıyor.Oyunlarla eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açan 41 Burda AVM, Şubat ayında da minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerde bir araya getiriyor.

Küçük ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 41 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Şubat ayı boyunca da birbirinden eğlenceli ve ücretsiz etkinliklerle karşılıyor.
Oyunlarla eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açan 41 Burda AVM, Şubat ayında da minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerde bir araya getiriyor. Her Cumartesi saat 16.00’da miniklere eğlenceli anlar yaşatacak 41 Burda AVM, çocuk etkinlikleri kapsamında 8 Şubat’ta Tostik, 15 Şubat’ta Ormandaki Afacanlar, 22 Şubat’ta Rüyamdaki Kahramanlar, 29 Şubat’ta Kuklalar Bizi Sever Mi? tiyatroları ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak.
Çocuklar, birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle eğlenirken, çocuk olmanın tadını 41 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşayacak. 41 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Şubat ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz tiyatro gösterilerine davet ediyor.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:19
İkindi
16:04
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Eren Eczanesi
Izmit
Yalın Eczanesi
Golcuk
Anıl Eczanesi
Izmit
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Hilal Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
Çağın Eczanesi
Cayirova
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