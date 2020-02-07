41 Burda AVM’de Şubat sahnesi neşe dolu

Küçük ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 41 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Şubat ayı boyunca da birbirinden eğlenceli ve ücretsiz etkinliklerle karşılıyor.

Oyunlarla eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açan 41 Burda AVM, Şubat ayında da minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerde bir araya getiriyor. Her Cumartesi saat 16.00’da miniklere eğlenceli anlar yaşatacak 41 Burda AVM, çocuk etkinlikleri kapsamında 8 Şubat’ta Tostik, 15 Şubat’ta Ormandaki Afacanlar, 22 Şubat’ta Rüyamdaki Kahramanlar, 29 Şubat’ta Kuklalar Bizi Sever Mi? tiyatroları ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çocuklar, birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle eğlenirken, çocuk olmanın tadını 41 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşayacak. 41 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Şubat ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz tiyatro gösterilerine davet ediyor.

