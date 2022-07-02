"41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle devam ediyor

ARTVİN (AA) - Artvin'de bu yıl 41'incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin üçüncü günü boğa güreşleriyle devam etti.

Artvin Belediyesinin organizasyonunda 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen festival kapsamında yapılan boğa güreşlerinin üçüncü gününde, "küçük orta", "büyük orta" ve "süper baş" kategorilerinde 45 boğa mücadele etti.

Küçük orta kategorisinde Şevket Hekimoğlu'na ait "Karayel", büyük orta Kategorisinde Hüseyin Altuntaş'a ait "Cilcimli Kahraman", süper baş kategorisinde de Ömer Dursun'a ait "Paşa" isimli boğalar rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Küçük orta kategorisinde şampiyon olan boğa sahibi 23 bin, büyük orta kategorisinde şampiyon olan boğa sahibi 27 bin, süper baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibi ise 14 bin lira ile ödüllendirildi.

Vatandaşların destekledikleri boğalar için tezahüratlarda bulunması ve kazanan boğanın çevresinde horon teperek şampiyonlukların kutlanması renkli görüntülere sahne oldu.

-Büyük orta kategorisinin finalinde baba-oğul güreşti

Güreşlerde büyük orta kategorisinin finalinde baba-oğul olan iki boğanın güreşmesi dikkati geçti.

Hüseyin Altuntaş'a ait "Cilcimli Kahraman" ile Çetin Urhal'a ait "Cilcimli" finalde birincilik için güreşti. Çekişmeli bir güreşe sahne olan baba-oğulun mücadelesinde oğul "Cilcimli Kahraman" isimli boğa şampiyon oldu.

Altuntaş, güreş sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cilcimli Kahraman" isimli boğasının şampiyonluğundan dolayı çok gururlandığını söyledi.

Boğayı 4 ay önce satın aldığını aktaran Altuntaş, "Boğam arenada babasıyla güreşti. Kıyasıya bir mücadele oldu. Yeneceğine inancım tamdı. Kahraman babasını yenerek bir devri kapattı. İnşallah bundan sonra da güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

"41. Kafkasör Kültür,Turizm ve Sanat Festivali" yarın düzenlenecek küçük başaltı, başaltı ve baş boğa kategorilerinde düzenlenecek müsabakalarla sona erecek.

Belediyemiz organizasyonunda gerçekleştirilen 41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen boğa güreşlerinin 3. gününde 45 boğa arenada mücadele etti.

Festival kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinin 3. gününde "Küçük Orta", "Büyük Orta" ve ‘’ Süperbaş’’ kategorisinde gerçekleşen boğa güreşlerinde Küçük Orta kategorisinde Şevket Hekimoğlu’na ait Karayel, Büyük Orta Kategorisinde Fevzi Altuntaş’a ait "Cilcimli Kahraman" Süperbaş Kategorsinde …….. ait ‘’…..’’’’ isimli boğalar birinci oldu.

Küçük Orta, Büyük Orta ve Süperbaş kategorilerindeki şampiyon boğaların sahiplerine toplam 64 bin lira ödül verildi.

Festivalin 3. Günü akşam saat 20.00’da Arena arkasında SAMİDA, Bayar Şahin, Rockaturca ve İbrahim Özbayrak tarafından verilecek konser ile sona erecek.

