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410 litre kaçak alkol piyasaya sürülmeden yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Denizli’de, jandarma ekipleri kaçak alkol ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi.

410 litre kaçak alkol piyasaya sürülmeden yakalandı

Denizli’de, jandarma ekipleri kaçak alkol ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 410 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Olay, Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri B.K., isimli şahsın kaçak alkol ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahsı bir süreliğine takibe aldı. kısa süreli takibin ardından kaçak alkol satışı gerçekleştiren şahsın adresine operasyon düzenlendi. B.K.’nın evi ve çevresinde arama yapan jandarma ekipleri 410 litre kaçak alkolü variller içerisinde ele geçirdi. Operasyon kapsamında B.K. ise gözaltına alındı.
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı. Gözaltına alınan B.K.’nın ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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