YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. 413 adet tarihi sikke ele geçirildi

413 adet tarihi sikke ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 21.11.2020 14:17 | Son Güncelleme

Malatya’da toplam 413 adet farklı tarih ve dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kaçak sikkeler ele geçirildi.

413 adet tarihi sikke ele geçirildi

Malatya’da toplam 413 adet farklı tarih ve dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kaçak sikkeler ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, şüpheli B. Y. ve M. B. isimli şahısların Tarihi Eser Kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.
Şahısların ikametinde yapılan aramada, toplam 413 adet farklı tarih ve dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler, yüzük, ok ucu, zar şeklinde taşlar, mühür ve değişik objeler ayrıca iki adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.
B. Y. isimli şahıs malzemelerin kendisine ait olduğunu beyan etti.
Şahsa "2863 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

413 adet tarihi sikke ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:08
Öğle
12:18
İkindi
14:55
Akşam
17:18
Yatsı
18:38

Malatya Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Adafı Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.