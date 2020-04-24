42 çiftçiye ’’Korunga’’ tohumu dağıtıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İl Özel İdaresi Kaynaklı ’Korunga Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında 42 çiftçiye tohum dağırımı gerçekleştirildi.

Aslanapa ilçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamda, ’’İlçemize bağlı Pazarcık köyünde yürüttüğümüz İl Özel İdaresi Kaynaklı ’Korunga Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında 42 çiftçimize 500 dekar alana yetecek şekilde Korunga tohumları dağıtıldı.Tarımda üretimin kesintisiz şekilde devam edebilmesi için bu zor günlerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz.’’ dedi.



