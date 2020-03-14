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42 engellinin yüzü güldü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Araban ilçesinde, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün ‘’Bizim İçin Değerlisiniz’’ projesi kapsamında Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engellinin yüzü, kendilerine hediye edilen tekerlekli sandalyeyle güldü.Gaziantep’in Araban ilçesinde, Araban ve Yavuzeli ilçelerine hizmet veren Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘Bizim İçin Değerlisiniz’ projesiyle Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Araban ilçesinde, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün ‘’Bizim İçin Değerlisiniz’’ projesi kapsamında Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engellinin yüzü, kendilerine hediye edilen tekerlekli sandalyeyle güldü.
Gaziantep’in Araban ilçesinde, Araban ve Yavuzeli ilçelerine hizmet veren Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘Bizim İçin Değerlisiniz’ projesiyle Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi. Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda, Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 42 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyeyi Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu verdi.
Araban SHM Müdürü Murat Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Araban ve Yavuzeli ilçelerinde faaliyet gösteren Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce yürütülen ‘’Bizim İçin Değerlisiniz’’ projesi, Yeşeren Umutlarla Aydınlık Geleceğe sloganıyla yürüttüğümüz projenin amacı; Toplumsal değerler çerçevesinde dezavantajlı grupları güçlendiren sosyal hizmetler sunmak; toplumda yetersiz yaşam koşulları içinde yaşayan; demografik değişkenlere bağlı olarak, farklı nicelik ve nitelik gösteren; fizyolojik, psikolojik, sosyal, sağlık, ekonomik, siyasal ve kültürel açılardan çağdaş yaşam kurallarına ulaşmak için hizmete gereksinim duyan sosyal gruplara gerekli sosyal yardımı sağlamaktır. Bu projenin kapsamı; Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Hizmet Bölgesi olan Araban ve Yavuzeli İlçelerinde yaşayan Dezavantajlı aileleri kapsamaktadır. Bu proje 3 programlı bir plan çerçevesinde yürütülecektir. Projenin ilk ayağı bugün dağıtımını yaptığımız 4’ü çocuk 38 yetişkin vatandaşımız olmak üzere İstanbul’da faaliyet gösteren Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğinin katkılarıyla 42 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye hediye edildi” dedi.
Tekerlekli sandalyeleri alan 42 engelli, Kaymakam Abdulhamit Mutlu, SHM Müdürü Murat Tilki ve SYDV Müdürü Orhan Behcet’e teşekkür etti.

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