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İstanbul'da araçlar suyla doldu! Elvin Levinler'den trafikte tepki çeken paylaşım

Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, İstanbul'u etkisi altına alan yağmurda trafikte sular içinde kaldı. Oyuncunun yaptığı paylaşım ise tepkileri beraberinde getirdi.

İstanbul'da araçlar suyla doldu! Elvin Levinler'den trafikte tepki çeken paylaşım

Oyunculuk ile tanınan fakat daha sonrasında sosyal medya fenomeni haline gelen Elvin Levinler paylaşımıyla tepki çekti.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İstanbul'daki sağanak yağışın yer yer sele dönüştüğü, araçları alıp götürdüğü anlarda fenomen isim de trafikte kalanlar arasındaydı. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok ilçede caddeler, sokaklar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu, araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı.

ELVİN LEVİNLER NE PAYLAŞTI

Elvin Levinler’in İstanbul’un yağmura ve sele teslim olduğu ve vatandaşın mağdur olduğu o anlarda yaptığı “romantik” paylaşım tepki çekti. Levinler "Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?" notuyla bir paylaşımda bulundu.

İstanbul da araçlar suyla doldu! Elvin Levinler den trafikte tepki çeken paylaşım 1

Fenomenin bu paylaşımına büyük tepki geldi. Sosyal medyadaki tepkilerden sonra paylaşımını hemen silen Elvin Levinler daha sonra ise şunları yazdı:

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"Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum."
İstanbul da araçlar suyla doldu! Elvin Levinler den trafikte tepki çeken paylaşım 2

Ancak bu paylaşım Elvin Levinler'in tepki almasını engelleyemedi. Sosyal medyada fenomene yoğun bir eleştiri var.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur sağanak yağış Elvin Levinler
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