42’lik Petek Dinçöz 2000'lere geri döndü! Kumsalda bikinili kalça dansı

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Petek Dinçöz, 2000'li yıllara damga vuran isimler arasında. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşulan Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürdü.

Bu evlilikten İrfan Aslan adında bir oğlu olan Dinçöz, Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verilirken ünlü şarkıcı oğlunun eğitimi için Amerika'ya taşındı.

Tarihler 16 Ağustos 2022'yi gösterdiğinde ise çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturan Dinçöz, yurda geri döndü ve müzik kariyerine kaldığı yerden devam etti.

Şimdilerde yeni projeler üzerinde çalışan Dinçöz, klip çekiminden bir kesiti Instagram sayfasında yayınladı. Taşlı bikinisi ile kamera karşısına geçen Dinçöz, kumsalda yaptığı kalça dansını takipçilerinin beğenisine sundu.



