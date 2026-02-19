Sosyal medya ünlülerinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: 4 isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınıp uyuşturucu testi veren sosyal medya fenomeni Melis Yürür'ün sonucu negatif çıktı. Gaye Kıray ve Aykut Tarakçıoğlu'nun testinde ise kokain maddesi tespit edildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ GAYE KIRAY'IN UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLDU

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Gaye Kıray’ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı. Kıray'ın saçından alınan örnekte yasaklı madde (kokain) unsurlarına rastlandı.

ERAY DURMUŞ'UN TESTİ POZİTİF

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Eray Durmuş'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Durmuş'un test sonucunda kokain metaboliti Benzoilekgonin bulunduğu, ayrıca ilaç etken maddelerinden Alprazolam bulunduğu öğrenildi.

FENOMEN KEMAL CAN PARLAK'IN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİNE RASTLANDI

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Kemal Can Parlak'ın saçından alınan örnek sonucunda testi pozitif çıktı.

Parlak'ın saçında; Kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulundu. Ayrıca ilaç etken maddelerinden Trazodon bulundu.