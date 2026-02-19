MAGAZİN

Sosyal medya ünlülerinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: 4 isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında uyuşturucu testi için örnek alınan 4 isimden 3'ünün uyuşturucu kullandığı belli oldu. Sosyal medya fenomeni Melis Yürür'ün sonucu negatif çıkarken Kendine Müzisyen adıyla bilinen sosyal medya yayıncısı Kemal Can Parlak, Gaye Kıray ve rap müzik şarkıcısı Era7Capone mahlaslı Eray Durmuş'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınıp uyuşturucu testi veren sosyal medya fenomeni Melis Yürür'ün sonucu negatif çıktı. Gaye Kıray ve Aykut Tarakçıoğlu'nun testinde ise kokain maddesi tespit edildi.

Sosyal medya ünlülerinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: 4 isimden 3 ünün testi pozitif çıktı 1Melis Yürür'ün testi negatif çıktı

SOSYAL MEDYA FENOMENİ GAYE KIRAY'IN UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLDU

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Gaye Kıray’ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı. Kıray'ın saçından alınan örnekte yasaklı madde (kokain) unsurlarına rastlandı.

Sosyal medya ünlülerinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: 4 isimden 3 ünün testi pozitif çıktı 2

Gaye Kıray

ERAY DURMUŞ'UN TESTİ POZİTİF

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Eray Durmuş'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Durmuş'un test sonucunda kokain metaboliti Benzoilekgonin bulunduğu, ayrıca ilaç etken maddelerinden Alprazolam bulunduğu öğrenildi.

Sosyal medya ünlülerinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: 4 isimden 3 ünün testi pozitif çıktı 3Eray Durmuş

FENOMEN KEMAL CAN PARLAK'IN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİNE RASTLANDI

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Kemal Can Parlak'ın saçından alınan örnek sonucunda testi pozitif çıktı.

Sosyal medya ünlülerinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: 4 isimden 3 ünün testi pozitif çıktı 4

Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen)

Parlak'ın saçında; Kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulundu. Ayrıca ilaç etken maddelerinden Trazodon bulundu.

19 Şubat 2026
19 Şubat 2026

