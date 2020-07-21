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42 mahallenin su sorunu çözüldü

SAMSUN HABERLERİ  | 21.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde yaz aylarında su yetersizliği yaşayan 42 mahallenin sorununu çözdü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde yaz aylarında su yetersizliği yaşayan 42 mahallenin sorununu çözdü. SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, “Artık bu bölgemizde su sorunu yaşanmayacak. Oradaki tesisimize saatte 324 ton ilave su getirdik” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde 42 mahallenin su talebine cevap veren Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yapılan yenileme çalışmaları hızla devam ederken tesise ilave su desteği için başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamında yapılan saniyede 90 litre su kapasiteli terfi merkezi, enerji nakil hattı, trafo ve 3,5 kilometrelik terfi hattı hizmete girdi.
Yapılan çalışmayla birlikte Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi’ ne ilave su teminine başladığını ifade eden SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, “İki ilçemize ait 42 mahallede özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu problemlerini ortadan kaldırmak için başlattığımız ilave su temini çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmamız ile 45 bin kişilik nüfusa yetecek olan saatte 324 ton su, 19 Mayıs Barajı’ndan alınarak arıtma tesisimize getiriliyor ve burada arttırılıyor. Çalışmamızla birlikte bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaz aylarında yaşadığı içme suyu problemini ortadan kalktı” diye konuştu.

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