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  4. 42 yaşında leoparlı elbisesiyle Instagram'ı yaktı! Hatice Şendil paylaştı: 'On kaplan gücünde'

42 yaşında leoparlı elbisesiyle Instagram'ı yaktı! Hatice Şendil paylaştı: 'On kaplan gücünde'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.01.2025 16:42
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İki Yabancı, Yaban Gülü, Uyanış: Büyük Selçuklu, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hatice Şendil'in Instagram hesabından paylaştığı gönderi çok konuşuldu. Leoparlı kıyafetiyle paylaştığı videoya 'On kaplan gücünde' yazan Hatice Şendil'in paylaşımını 18.500 kişi beğendi.

42 yaşında leoparlı elbisesiyle Instagram'ı yaktı! Hatice Şendil paylaştı: 'On kaplan gücünde'

Hem oyuncu hem yapımcı olan Burak Sağyaşar ile 2015 yılında dünya evine giren Hatice Şendil, son dönemde oldukça popüler. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hatice Şendil'in son leoparlı gönderisi gündem oldu.

'On kaplan gücünde' notuyla paylaşım yapan Şendil, leopar elbisesi ile şov yaptı. 400 bine yakın izlenme alan videoya 18.500 beğeni geldi.

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2015 yılında Burak Sağyaşar ile evlenen Hatice Şendil, 2017 yılında Can adını verdikleri oğlunu kucağına almıştı.

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İşte Hatice Şendil'in gündem olan o videosu:

Anahtar Kelimeler:
Hatice Şendil
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