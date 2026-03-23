Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması: "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında"

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Yapımcı Erol Köse (61) olduğunu ve 16'ıncı kattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Köse'nin düştüğü yerde çalışmalarını gerçekleştirdi. Ünlü yapımcının cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Diğer yandanSeda Sayan’ın yıllar önce polemik yaşadığı Erol Köse hakkında söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Sayan, yıllar önce sunduğu programda Köse için "Ekmek yediysem, o insanlar ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Görmedim, bilmiyorum derim. Benim 20 yaşındaki evladıma sen kimsin, sen onu üzebilir misin? Ben onun tırnağına taş değdirir miyim?" demişti. 2. Sayfa'ya açıklama yapan Seda Sayan "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…" ifadelerini kullandı.