Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için çok konuşulacak bir iddia gündemde.

Yıldız oyuncunun, köklü kulüplerden İstanbulspor’u satın alma planı gündeme geldi. Afrika basınında yer alan haberlere göre bu girişim, sıradan bir yatırımın çok ötesinde büyük bir projenin parçası olarak görülüyor.

SADECE SATIN ALMA DEĞİL...

Afrika Foot’ta yer alan bilgilere göre Osimhen’in hedefi yalnızca bir kulübün sahibi olmak değil. Nijeryalı yıldızın, futbolu iki ülke arasında bir köprüye dönüştürecek kapsamlı bir sistem kurmak istediği ifade ediliyor. Bu proje, uzun vadeli planlama ve altyapı odaklı bir model üzerine kurulacak.

İLK ADIM İSTANBULSPOR

Kurulacak modelde Nijerya’daki akademiden yetişen futbolcular, profesyonel kariyerlerine İstanbulspor çatısı altında adım atacak. Türkiye’de kazanacakları tecrübe ile gelişimlerini sürdürecek olan oyuncular, burada vitrine çıkma fırsatı bulacak.

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA

Sistemin son aşamasında ise İstanbulspor, genç oyuncular için Avrupa’ya açılan bir kapı işlevi görecek. Türkiye’de kendini kanıtlayan futbolcuların, kulüp aracılığıyla Avrupa’nın önde gelen takımlarına transfer olması planlanıyor. Böylece hem oyuncular hem de kulüp için kazançlı bir yapı oluşturulacak.