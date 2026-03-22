Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Galatasaray'da performansıyla taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Nijeryalı dünya yıldızının sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar'da kalıp kalmayacağı merak edilirken, Türkiye'den bir takım alacağı konuşuluyor. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için çok konuşulacak bir iddia gündemde.

Yıldız oyuncunun, köklü kulüplerden İstanbulspor’u satın alma planı gündeme geldi. Afrika basınında yer alan haberlere göre bu girişim, sıradan bir yatırımın çok ötesinde büyük bir projenin parçası olarak görülüyor.

SADECE SATIN ALMA DEĞİL...

Afrika Foot’ta yer alan bilgilere göre Osimhen’in hedefi yalnızca bir kulübün sahibi olmak değil. Nijeryalı yıldızın, futbolu iki ülke arasında bir köprüye dönüştürecek kapsamlı bir sistem kurmak istediği ifade ediliyor. Bu proje, uzun vadeli planlama ve altyapı odaklı bir model üzerine kurulacak.

İLK ADIM İSTANBULSPOR

Kurulacak modelde Nijerya’daki akademiden yetişen futbolcular, profesyonel kariyerlerine İstanbulspor çatısı altında adım atacak. Türkiye’de kazanacakları tecrübe ile gelişimlerini sürdürecek olan oyuncular, burada vitrine çıkma fırsatı bulacak.

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA

Sistemin son aşamasında ise İstanbulspor, genç oyuncular için Avrupa’ya açılan bir kapı işlevi görecek. Türkiye’de kendini kanıtlayan futbolcuların, kulüp aracılığıyla Avrupa’nın önde gelen takımlarına transfer olması planlanıyor. Böylece hem oyuncular hem de kulüp için kazançlı bir yapı oluşturulacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsenal'ın 33 yıllık kabusu sürdü! Kupa Manchester City'ninArsenal'ın 33 yıllık kabusu sürdü! Kupa Manchester City'nin
Sneijder'den Liverpool'a çok sert G.Saray tepkisi!Sneijder'den Liverpool'a çok sert G.Saray tepkisi!

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran'ın saldırısı sonrası İsrail'den açıklama geldi: "Tamamen tesadüf"

İran'ın saldırısı sonrası İsrail'den açıklama geldi: "Tamamen tesadüf"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

