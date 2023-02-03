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42 yaşındaki nostaljik arabasına gözü gibi bakıyor

03.02.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe ilçesinde nostalji araba tutkunu 72 yaşındaki Mustafa Alaçam, 42 yaşındaki aracını gözü gibi bakıyor.

42 yaşındaki nostaljik arabasına gözü gibi bakıyor

Menteşe ilçesinde yaşayan nostalji araba tutkunu Mustafa Alaçam 1985 yılında satın aldığı otomobilini 38 yıldır kullanıyor. 1981 model klasik otomobil, tüm güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Otomobili ile gittiği her yerde ilgi odağı olan Alaçam, otomobili ile gezebilmek için her fırsatı değerlendiriyor. Gözü gibi baktığı otomobilinin tüm bakımlarını yaptırarak ilgi gösteren Alaçam, otomobili için gelen tüm teklifleri de geri çeviriyor. Otomobiline 200 bin TL teklif edildiğini ancak vermediğini belirten Alaçam, aracı ile mutlu mesut bir hayat sürüyor.

1985 yılından bu yana kullandığı otomobilini hiç bir şeye değişmeyeceğini ifade eden Mustafa Alaçam, ”Otomobilim 1981 model. 1985 yaşında ben satın aldım. 42 yaşında olan bu otomobil 37 yıldır benimle beraber. Nostalji olarak kullanıyorum. Satın almak için çok teklif eden oldu ama ben satmak istemiyorum. Milas’tan biri bu arabayı almak için bana 200 bin TL verdi ama geri çevirdim. Otomobilimden memnunum, satmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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