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  4. 42'sinde anne oldu, başka insanlar için 19 yıldır yollarda

42'sinde anne oldu, başka insanlar için 19 yıldır yollarda

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Çeşitli tedaviler sonucu 42 yaşında anne olan 64 yaşındaki Aliye Sibel Tuzcu, bu duyguyu başkalarının da yaşaması için kurduğu derneğin faaliyetleri kapsamında 19 yıldır şehir şehir gezip, tedavi yöntemleriyle ilgili toplantılar düzenliyor - Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği Başkanı Tuzcu: - "Türkiye genelinde 480'in üzerinde toplantı yaptık. Yaklaşık 100 bine yakın insanla yüz yüze görüştük. Bu toplantıların dışında da 9 bine yakın kişiye tedavi desteği verildi"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Uzun yıllar çocuk sahibi olmak isteyen, evlendikten 22 yıl sonra 42 yaşındayken çeşitli tedaviler sonucu anne olan 64 yaşındaki Aliye Sibel Tuzcu, "başka kadınlar da evlat sahibi olsun" diye 19 yıl önce kurduğu dernek aracılığıyla binlerce kişiyle görüşüp 9 bine yakın kişiye tedavi imkanı sağladı.

Çocuk sahibi olmak için uzun tedavi süreçlerinden geçen Tuzcu, 2001 yılında "www.cocukistiyorum.com" sitesini kurarak yaşadığı zorlu süreci orada paylaşmaya başladı.

Beşinci tüp bebek tedavisi olumlu sonuç veren Tuzcu, evlendikten 22 yıl sonra 42 yaşında anne olma şansını elde edip, kendisi gibi çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara da yardım etmek için Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneğini (ÇİDER) kurdu.

İstanbul'da yaşayan ve ÇİDER tarafından düzenlenen bir toplantı için Kayseri'ye gelen Tuzcu, AA muhabirine, annelik serüvenini dernek çatısı altında düzenlediği toplantılarda anlattığını ve kadınların tedavi süreçlerine faydalı olmaya çalıştığını söyledi.

Kendi tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Tuzcu, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar çocuk sahibi olamadım.Yaklaşık 22 sene çocuk sahibi olmak için aralıklı olarak tedavi gördüm. Bu tedaviler sonunda artık hiç çocuğunuz olmaz dedikleri bir zamanda 42 yaşında tam ön menopoz dedikleri bir dönemde kızım dünyaya geldi. Bu dönem zarfında sayısız aşılama, 5 tüp bebek tedavisi geçirdim. 5'inci tüp bebekte çocuk sahibi olabildim.

Bu yaşadıklarımı anlatmak için 'www.cocukistiyorum.com' internet sitesini kurdum çünkü çok şey yaşamıştım. Başıma çok şey gelmişti. Bu sorunları başka hastalar, başka insanlar yaşasın istemedim. Doktor formları koyduk. Çok fazla insan benim gibiydi ve bu sorunu yaşıyordu. Doktor formlarıyla onlara yardımcı olmaya, sorularına cevap vermeye çalıştım. Tedaviler pahalıydı. Doktora ulaşamıyorlardı. Bu sefer hastanelerden indirim alma çalışması yapmaya başladık. Sorunlarımızı yasal platformda söyleyebilmek için de Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneğini (ÇİDER) kurduk."

- "9 bine yakın kişiye tedavi desteği"

Tuzcu, Avrupa ve dünyada kendi derneklerine benzer yapılanmanın oluşmasına öncülük ettiklerini vurgulayarak, Avrupa Parlamentosunun koruması altında 34 ülkenin katılımıyla başka bir derneğin kurulduğunu, Türkiye'nin de bunun üyesi olduğunu bildirdi.

Tuzcu, "Ortak sorunlar, ortak politikalar oluşturmaya çalışıyoruz. 24-25 ülkeyi dolaştık bununla ilgili. Dünya tüp bebek kongrelerinde Türkiye'yi biz temsil ediyoruz. Şimdiye kadar Türkiye genelinde 480'in üzerinde toplantı yaptık. Yaklaşık 100 bine yakın insanla yüz yüze görüştük. Bu toplantıların dışında da 9 bine yakın kişiye tedavi desteği verildi." diye konuştu.

İnsanları bilgilendirmeyi, doğru tedavi görmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Tuzcu, 19 yıldır derneğin başkanlığını yürüttüğünü anlattı.

Çiftlerin yakınlarının, evlenenlerden hemen çocuk yapmasını beklediğini dile getiren Tuzcu, çocuğu olmayan ailelerin küçümsendiğini, bunun ise yanlış bir algı olduğunu bildirdi.

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Aliye Sibel Tuzcu Anne olmak Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği Kayseri

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