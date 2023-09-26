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43 ilin geçiş güzergahında denetimler sürüyor: Jandarmanın bir haftalık bilançosu

26.09.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, 659 litre kaçak alkol, bir miktar uyuşturucu, esrar ve bonzai ele geçirildi.

43 ilin geçiş güzergahında denetimler sürüyor: Jandarmanın bir haftalık bilançosu

Çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli de cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan Kırıkkale’de, son bir haftalık denetimlerde 65 bin 749 şahısın GBT sorgusu yapıldı, 14 bin 948 aracında kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelide cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda da 264 adet uyuşturucu hap, 21 gram esrar, 3 gram bonzai ve 659 litre kalak alkol ele geçirildi.

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında da denetimlerini sürdüren jandarma, "kasten adam öldürme" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 19 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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