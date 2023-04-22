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43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı narkotik köpekli denetim: Araçlar didik didik arandı

22.04.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de gece yarısı kişiler üzerinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, durdurdukları hususi araçlar ve otobüslerde de narkotik köpekleriyle arama yaptı.

43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı narkotik köpekli denetim: Araçlar didik didik arandı

İçişleri Bakanlığı’nın "2023 yılı Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" konulu genelge çerçevesinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de gece yarısı denetimler yapıldı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların bayram tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma personeli tarafından kullanılan tablet sayesinde kişilerin GBT (genel bilgi toplama) sorgulaması kısa sürede tamamlandı. Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi. Narkotik köpekleri ile birlikte hususi araçlarda ve otobüslerde arama yapıldı. Uyuşturucu ile mücadelede kullanılan "Cesur" ve "Tepe" isimli köpekler de araçların içerisinde ve bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyaları didik didik aradı.
Denetimlerin daha da artırılmasını isteyen Coşkun Tuna Çoban, "Yolculuk güzel geçiyor. Ankara’dan dönüyoruz herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Denetimlerinde olması güzel güvenlik açısından. Bizde bunu destekliyoruz denetimlerin artırılmasından da yanayız" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede denetimlerin yapılmasından yana olduğunu belirten Nervin Bahtlı, "Denetimler benim çok hoşuma gidiyor. Her daim denetimler yapılsın. Uyuşturucu maddelerden dolayı çocuklarımızın geleceği için denetlenmesini istiyorum. Bütün yetkililer duysun gerçekten samimi bir şekilde bağıra bağıra söylüyorum; her daim denetlensin" diye konuştu.

Hüseyin Miye ise, "Denetimlerin olması çok harika çok güzel. Ben kendim uzun yol şoförüyüm. Bayramlarda şehir dışına çıkan insanlar uzun yolda sıkıntı yaşıyor. Denetimlerin bu şekilde olması gayet güzel" ifadesini kullandı.

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