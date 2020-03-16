43. MODEF EXPO Fuarı 8-13 Haziran'a ertelendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6-11 Nisan'da yapılması planlanan 43. MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 8-13 Haziran'a ertelendi.

MODEF Fuarcılık ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, yaptığı yazılı açıklamada, 43. MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın, Kovid-19 sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 8-13 Haziran tarihine ertelendiğini bildirdi.

Koronavirüs ile ilgili birçok ülkede tedbirlerin alındığını belirten Uğurdağ, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı öncülüğünde alınan önlemler sonrası birçok programlar 1 Mayıs'a kadar ertelendi. 6 Nisan'da başlatmayı planladığımız MODEF Fuarı'nın ötelenmesiyle ilgili geçen hafta kamuoyunu bilgilendirmiştik. MODEF yönetim kurulu ile yaptığımız toplantı neticesinde fuarın 8-13 Haziran'da yapılmasına karar verdik. Hem İTSO hem de MODEF Fuarcılık'ın birçok programı vardı. Bu programlar da 1 Mayıs'tan sonraya ertelendi. Daha sonra tarihleri belirleyip programları sürdüreceğiz."