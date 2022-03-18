43 yaşında giren Nez yeni yaşını kalça dansıyla kutladı!

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, 43'üncü yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı seksi dansla kutladı.

Seksi dansıyla kısa sürede gündeme gelen Nez'i görenler 'Aradan geçen 21 senede hiç bir şey değişmemiş' yorumunda bulundu.

"KADINLIK SADECE SAÇLA OLMAZ"

Pandemi döneminde saçlarını kısaltarak sarıya boyatan şarkıcı, "Proje için saçlarımı kazıttım" derken, "Saçını kısaltan kadınların psikolojik sorunlar yaşıyor" anlayışına sert çıkmıştı.

Güzel şarkıcı, "Neden bir erkek saçını uzattığı zaman 'psikolojik sorunları var' demiyoruz da kadın kesince böyle konuşuluyor. Bence bunu kadınlar kendi kendini yapıyor. Benim erkek arkadaşım saçlarımı kestiğimde kafamdan öpüp, 'Muhteşem olmuşsun' dedi. Kadınlık sadece saçla olmaz." ifadelerini kullanmıştı.



