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44 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

24.05.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 114 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında 44 ilde 314 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu operasyonun Adana, Mersin, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere gerçekleştirildiği, şu ana kadar 114 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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