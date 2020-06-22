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441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi

MALATYA HABERLERİ  | 22.06.2020 12:35 | Son Güncelleme

Malatya’da 441 konutlarda oturan şehit ve gazi yakınları ile basın mensupları, site aidatının yükseltilmesine tepki göstererek, yeterince hizmet alamadıklarını dile getirdiler.Site bahçesinde bir araya gelen Yavuz Selim Mahallesi’ndeki 441 konutlarda oturan şehit ve gazi yakınları ile basın mensupları, aidatları yükseltilmesine tepki gösterdiler.

441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi

Malatya’da 441 konutlarda oturan şehit ve gazi yakınları ile basın mensupları, site aidatının yükseltilmesine tepki göstererek, yeterince hizmet alamadıklarını dile getirdiler.
Site bahçesinde bir araya gelen Yavuz Selim Mahallesi’ndeki 441 konutlarda oturan şehit ve gazi yakınları ile basın mensupları, aidatları yükseltilmesine tepki gösterdiler. Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele edilen bu dönemde, sitelerinin sadece bir kez dezenfekte edildiğini de ifade eden site sakinleri, “Bahçede ki bütün yeşil alanlarımız kurudu. Blokların temizlikleri düzenli olarak yapılmıyor. Korona virüs, sağlığımızı bu denli tehdit ederken, daha dikkatli olunması gerekirken bloklarımız pislik içinde. Merdiven boşlukları 6 ayda bir temizleniyor. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı" diyerek site yönetimine tepki gösterdiler. Malatya’nın lüks semtlerindeki aitatların kendilerinden istenildiğini ifade eden site sakinleri, aylık 450 TL ev taksidi öderken bunun üçte biri kadar aitat istenilmesinin kendilerini zora soktuğunu söyledi.
Site sakinleri olarak imza toplayacaklarını ve kendi yönetimlerini kendilerinin yapmak istediklerini belirten şehit ve gazi yakınları ile basın mensupları, bu zoraki uygulamanın kaldırılmasını talep ettiler.

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