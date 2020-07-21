45 bin liralık "İmparator" alıcısını bekliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki hayvan pazarları, Kurban Bayramı'na 10 gün kala hareketlenmeye başlarken, kurbanlıklar da pazarlardaki yerini almaya başladı.

Türkiye'nin birçok noktasından İstanbul'a özenle besledikleri kurbanlıklarını getiren besiciler, şehrin farklı noktalarında kurulan pazarlarda hayvanlarını satışa sunuyor.

Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 900 ila 2 bin 200 TL, büyükbaşlar ise 9 bin ila 25 bin TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

- Pazarın en pahalısı "İmparator"

Veysel Günal tarafından, Sultangazi kurban pazarına getirilen "İmparator" isimli boğa pazarın en dikkat çeken kurbanlıkları arasında yer alıyor.

Sinop'tan Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'a getirilen 4 yaşındaki boğanın 1 ton 496 kilogram ile kentin en büyük kurbanlığı olduğunu öne süren Günal, "Özenle baktık. Arpa, buğday, yulaf, çavdar, yonca ve özel yemlerle besledik." diye konuştu.

Günal, pazara 25 büyükbaş kurbanlık getirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Pazar hareketlenmeye başladı. İnsanlar gelip İmparator'a ilgi gösteriyor, fiyatını soruyorlar. 45 bin TL fiyat belirledik İmparator için. Alacak kişiye bir çeyrek altın da hediye edeceğiz. İnanıyorum ki İmparator kurbanlıklar arasındaki yarışmada da birinci gelecek."