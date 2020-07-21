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  4. 45 bin liralık "İmparator" alıcısını bekliyor

45 bin liralık "İmparator" alıcısını bekliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Sinop'tan getirilen 1,5 tonluk boğa, Sultangazi'deki kurban pazarında satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki hayvan pazarları, Kurban Bayramı'na 10 gün kala hareketlenmeye başlarken, kurbanlıklar da pazarlardaki yerini almaya başladı.

Türkiye'nin birçok noktasından İstanbul'a özenle besledikleri kurbanlıklarını getiren besiciler, şehrin farklı noktalarında kurulan pazarlarda hayvanlarını satışa sunuyor.

Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 900 ila 2 bin 200 TL, büyükbaşlar ise 9 bin ila 25 bin TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

- Pazarın en pahalısı "İmparator"

Veysel Günal tarafından, Sultangazi kurban pazarına getirilen "İmparator" isimli boğa pazarın en dikkat çeken kurbanlıkları arasında yer alıyor.

Sinop'tan Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'a getirilen 4 yaşındaki boğanın 1 ton 496 kilogram ile kentin en büyük kurbanlığı olduğunu öne süren Günal, "Özenle baktık. Arpa, buğday, yulaf, çavdar, yonca ve özel yemlerle besledik." diye konuştu.

Günal, pazara 25 büyükbaş kurbanlık getirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Pazar hareketlenmeye başladı. İnsanlar gelip İmparator'a ilgi gösteriyor, fiyatını soruyorlar. 45 bin TL fiyat belirledik İmparator için. Alacak kişiye bir çeyrek altın da hediye edeceğiz. İnanıyorum ki İmparator kurbanlıklar arasındaki yarışmada da birinci gelecek."

Kurbanlık fiyatlarının yem maliyetlerindeki artış nedeniyle yüzde 10 kadar yükseldiğini ifade eden Günal, bu yıl yeterli sayıda kurbanlığın bulunduğunu dile getirdi.

Günal, kurbanlık alırken vatandaşların dikkat etmesi gerektiği hususlara ilişkin de bilgi vererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlar kurban alırken kulak küpesine bakıp bunu internet üzerinden kontrol edip cinsi, ırkı, soyunu öğrenebilir. Kurbanlık yatarken değil, ayaktayken incelesinler. Ağzını açtırıp dişlerine baksınlar. Halkımızdan tek ricamız pandemi nedeniyle çadırlara toplu olarak girmesinler. Vatandaşlarımız kurbanı AVM ve marketlerden değil, kurban pazarlarından alsınlar."

- Veteriner ve zabıta ekipleri pazarı sürekli kontrol ediyor

Yaklaşık 200 çadırın bulunduğu Sultangazi kurban pazarında ilçe belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veterinerler tarafından kurbanlıklarda küpe, sevk belgesi, şap ve diğer hastalıklar konusunda denetimler yapılırken, sağlıklı görülmeyen hayvanlar işaretlenerek satışları yasaklanıyor.

Ayrıca, vatandaşlar talep etmeleri halinde veteriner eşliğinde hayvanları kontrol edebiliyor.

Öte yandan, pazar yerinde kurbanlıklar ve satıcılar için önlem olarak karantina çadırları oluşturulurken, polis ve zabıta ekiplerince de alanda pandemi nedeniyle sık sık kontroller gerçekleştiriyor.

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