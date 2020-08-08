45 branşın haricindeki spor branşlarında antrenmanlara başlandı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 45 branşın haricinde kalan diğer spor branşlarının Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca getirilen kurallar ve spor federasyonlarınca branşa özgü belirlenen kurallar dikkate alınarak antrenmanlarına başladığı söyledi.

İl Müdürü Özdemi, yaptığı açıklamada, "Korana virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda spor merkezleri/tesislerinin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştı. Daha önce antrenmanlara başlanmasına izin verilen 45 branşın haricinde kalan diğer spor branşlarının 4 Ağustos 2020 tarihi itibariyle pandemi süreci ile ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca getirilen kurallar ve spor federasyonlarınca branşa özgü belirlenen kurallar dikkate alınarak antrenmanlar başladı" dedi.

