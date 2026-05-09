45 günlük Sare bebek, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Zonguldak sokakları korna ve kutlama sesleriyle doldu. 45 günlük Sare bebek de babasının kucağında her şeyden habersiz kutlamalarda yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig’in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu gelişme üzerine Zonguldak sokakları, korna ve kutlama sesleri yankılandı. Üniversite Caddesi’nde özellikle üniversite öğrencilerinden oluşan kalabalık gruplar, araçlarla konvoylar oluşturarak kutlamalara eşlik etti.

Zonguldak Valiliği önünde toplanan bir başka grup ise "Şampiyon Galatasaray" sloganları atarak Galatasaray bayrakları salladı.

"O’NA BU DUYGUYU TATTIRMAYA GETİRDİM"

45 günlük kızı ve eşi ile birlikte valilik önündeki kutlamalara katılan Hüseyin Kabarık, "Daha 45 günlük. İlk şampiyonluğunu gördü. Anlatılmaz yaşanır. Ona bu duyguyu tattırmaya getirdim. Nice kala günler görecek" dedi.

Bir tarafta kutlamalar gerçekleştirilen kalabalığın bir bölümünde bir anda tartışmalar başladı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Arbedeye karışanlar diğer taraftarlar ile birlikte alandan uzaklaştırıldı.

Seyir halindeki bir araçtan havai fişek atılırken Çaycuma ilçesinde de Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe’nin tabutunu taşıdı.

Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

