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46 kasa balığa el konuldu

29.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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46 kasa balığa el konuldu

Sinop’ta avlanabilir yasal boy sınırının altında avlandığı belirlenen 46 kasa balığa el koyuldu.Sinop’un Gerze İlçesi Yenikent köyü Şeyhli Tüneli çıkışında Gerze Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri yetkilileri, Bölge Trafik Denetim Ekipleri ile koordineli olarak denetim yaptı.

Sinop’ta avlanabilir yasal boy sınırının altında avlandığı belirlenen 46 kasa balığa el koyuldu.
Sinop’un Gerze İlçesi Yenikent köyü Şeyhli Tüneli çıkışında Gerze Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri yetkilileri, Bölge Trafik Denetim Ekipleri ile koordineli olarak denetim yaptı. Yapılan denetimde mezgit, barbun ve istavrit balıklarının bulunduğu 46 kasa balığın yasal boy sınırının altında olduğu tespit edildi. Balıklara el konuldu. Balıkları nakleden araca 5 bin 455 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 46 kasa balığın da tüketime uygun olmadığı için imha edildiği ifade edildi.

46 kasa balığa el konuldu

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