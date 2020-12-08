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46 öğrenciye burs, 25 öğrenciye tablet

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.12.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri büyük takdir topluyor.Yaklaşık 5 bin 500 nüfuslu mahallelerinde sürdürülen yardım faaliyetlerinden söz eden Muhtar Fatih Abaş,” Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla pandemi sürecinde işsiz kalan ailelere 500 ile 1000 TL arasında nakdi yardım yapıyoruz.

46 öğrenciye burs, 25 öğrenciye tablet

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri büyük takdir topluyor.
Yaklaşık 5 bin 500 nüfuslu mahallelerinde sürdürülen yardım faaliyetlerinden söz eden Muhtar Fatih Abaş,” Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla pandemi sürecinde işsiz kalan ailelere 500 ile 1000 TL arasında nakdi yardım yapıyoruz. İhtiyaç sahibi toplam 46 öğrencimize burs veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımını yıl boyunca sürdürüyor, kömürü olmayan ailelere kömür yardımı yapıyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında maddi durumu iyi olmayan ailelere 4 kilo kasap fişi veriyoruz. Bazı hastalarımızın Sosyal Sigortalar Kurumunun karşılamadığı ilaçların parasını ödüyoruz. Son olarak 25 ilkokul öğrencimize tablet bilgisayar desteğinde bulunduk. Pandemiden önce ücretsiz Matematik Türkçe ve İngilizce kursları açtık. Derece yapan öğrencilerimiz oldu. Pandemiden sonra devam edeceğiz inşallah. Tüm bu hayır faaliyetlerinde biz muhtarlık olarak köprü vazifesi görüyoruz. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun” dedi.

46 öğrenciye burs, 25 öğrenciye tablet

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