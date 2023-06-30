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  4. 46 yaşındaki Ece Sükan bikinisiyle ayna karşısında fiziğini sergiledi

46 yaşındaki Ece Sükan bikinisiyle ayna karşısında fiziğini sergiledi

30.06.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde adı Çağatay Ulusoy ile anılan ünlü oyuncu Ece Sükan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor. 46 yaşındaki güzel isim son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekti.

46 yaşındaki Ece Sükan bikinisiyle ayna karşısında fiziğini sergiledi

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un kendisinden 14 yaş büyük manken Ece Sükan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. 46 yaşındaki Ece Sükan, rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı haberlerinin ardından "Çağatay benim çok eski arkadaşım. Aynı projede yer aldığımız için son dönemde çok sık bir araya gelmeye başladık. Durum bundan ibaret" demişti.

Güzelliğiyle dönem dönem farklı isimlerle anılan güzel manken yaz pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.

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FORMUNU YÜRÜYÜŞ VE SPORLAR KORUYOR

Terzi dizisinde Ulusoy ile kamera karşısına geçen oyuncunun fit hali dikkat çekti. Renkli mayosuyla fiziğini sergileyen güzel mankene beğeni yağdı.

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Taşların üzerinde sere serpe uzanan Ece Sükan formunu fitness ve pilates yaparak koruyor.

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Günde en az 45 dakika yürüdüğünün ifade eden Sükan, sağlıklı beslenmeye de dikkat ettiğini sözlerine ekliyor.

Ekran Alıntısı


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