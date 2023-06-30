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Salma Hayek göğüslerine bir parça havlu kapatıp sauna keyfi yaptı

30.06.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Black Mirror' 6'ncı sezonunda da yer alan efsane oyunculardan Salma Hayek saunaya girdi. Göğüslerini küçük bir havluyla kapatan Hayek yine hayranlarından beğeni topladı.

Salma Hayek göğüslerine bir parça havlu kapatıp sauna keyfi yaptı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Salma Hayek, 'Black Mirror' son sezonunda yer alarak hayranlarının beğenisini toplamıştı.

Sosyal medyada tatil pozlarını paylaşan 56 yaşındaki oyuncu yıllara meydan okuyor. Daha önce yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Salma Hayek son olarak sauna keyfi yaptığı anları paylaştı. Bikini bölgesini ve göğüslerini havluyla kapatan oyuncu paylaşımına ise "Saunanın iyileştirici gücünü kabul ediyorum ve stresi terliyorum" notunu düştü.

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Salma Hayek bu pozlarıyla yine hayranlarını mest etmeyi başardı.

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