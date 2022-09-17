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470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda İsveçli sporcular ilk sıradaki yerini korudu

17.09.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda İsveçli sporcular ilk sıradaki yerini korudu

İZMİR (AA) - İzmir’in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, bugünkü yarışlarla sürdü.

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40’ı Avrupa’dan olmak üzere 52 tekne katılıyor.

Bugünkü 2 yarışın ardından İsveç'ten Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson'un ilk sıradaki yerini koruduğu şampiyonada İspanyol Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot ikinci durumda yer alırken, İtalyan sporcular Giacomo Ferrari-Bianca Caruso üçüncü sıraya yükseldi.

Türk sporculardan Deniz Çınar-Simay Aslan yirminci, Deniz Saltık-Mete Saltık otuz yedinci, üç gündür start alamayan Efe Tulçalı-Defne Danişmend son sırada bulunuyor.

Organizasyon yarın tamamlanacak.

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