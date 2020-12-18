48 derslikli okulun hafriyat işleri tamamlandı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle başlatılan İş adamı Kasım Aktaş’ın destekleriyle inşa edilecek 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatının hafriyat işleri tamamlandı.

24 dersliği iş adamı Kasım Aktaş, 24 dersliği de Milli Eğitim Bakanlığı ve Düzce Belediyesi üzerinden yapılacak bağışlarla olan toplam 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu’nda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hafriyat işlemleri tamamlanan temeli kazılan ve betonu atılan 18 dönümlük alanda yapılan çalışmalar yakından takip ediliyor.

Belediye Başkanı Özlü, 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu’nun Düzce’deki en büyük eğitim kampüsü olacağını belirterek, “Kasım Aktaş Ortaokulunu inşa edeceğimiz alan 18 dönümdür. Hafriyat ve peyzaj işlerini Düzce Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmaları aksatmadan yürütüyor. İnşallah bu okulu gelecek eğitim- öğretim dönemine yetiştireceğiz. Bu okulun 24 dersliğini Kasım Bey üstlendi. Diğer kısımlarını Milli Eğitim Bakanlığı ve bize bağış taahhüdünde bulunan iş adamlarımızın destekleriyle yapacağız. Bu okulun projelendirmesini İl Özel İdaresindeki arkadaşlarımız yapacak. Bu proje de Özel İdaremizi, belediyemizin, Valimizin desteği var. Destek veren herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. 2021- 2022 Eğitim- Öğretim yılında öğrencilerimizi burada karşılayacağız” dedi.



