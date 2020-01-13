YURTHABER
  4. 480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 7 ton mesir saçılacak

480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 7 ton mesir saçılacak

MANİSA HABERLERİ  | 13.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 7 ton mesir saçılacak

MANİSA (AA) - UNESCO "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesinde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl 480. kez düzenlenecek.

Festivalin tanıtım toplantısı Manisa Valiliği Brifing Salonu'nda Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'ın katılımıyla yapıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, festivalin, Türkiye'nin en köklü geleneklerinden birisi olduğuna işaret etti.

Festivale ilk kez geçen yıl katıldığını ve çok heyecanlandığını vurgulayan Deniz, sivil toplum kuruluşlarından organizasyona destek vermelerini istedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise festivalle birlikte 1 hafta boyunca Manisa'nın bayram havası yaşadığını söyledi.

Ergün, "Bu güzide festivalimizin başlangıcını 21 Mart tarihinde Nevruz Bayramı ile birlikte gerçekleştireceğiz. 14-19 Nisan tarihlerinde de tüm paydaşlarımızla 480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ni organize edeceğiz. Köklü festivalimize 53 ülke, 10 kardeş şehir ve 5 kültür anlaşmamız bulunan şehirlerin temsilcilerini, büyükelçi ve konsolosları da davet ediyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da geçen yıl festivale 50 bin kişinin katıldığını söyledi.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, festivalde saçılacak mesir macunlarının üretimine başladıklarını belirterek, son 3 yıldır 6 ton saçılan mesir miktarını bu yıl 7 tona yükselttiklerini bildirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Manisa'ya yakışır bir festival düzenlediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ilk mesir macununu gazetecilere saçtı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Manisa’da nöbetçi eczane sayısı arttıManisa’da nöbetçi eczane sayısı arttı
Jandarma personeli ’Kadına şiddetle mücadele’ eğitiminden geçtiJandarma personeli ’Kadına şiddetle mücadele’ eğitiminden geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Manisa mesir

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Manisa Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:24
İkindi
15:55
Akşam
18:17
Yatsı
19:38

Manisa Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Ege Eczanesi
Akhisar
Gülin Eczanesi
Akhisar
Hüseyin Atalay Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manisa’da lüks otomobil sahibini buldu

Manisa’da lüks otomobil sahibini buldu

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Selendi’de traktör devrildi: 1 ölü

Selendi’de traktör devrildi: 1 ölü

Alaşehir’de Cinayet

Alaşehir’de Cinayet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.