YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. 4B Yazılım dijital pazarlama hizmetlerine devam ediyor

4B Yazılım dijital pazarlama hizmetlerine devam ediyor

22.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
4B Yazılım dijital pazarlama hizmetlerine devam ediyor

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, dijital pazarlama alanında hizmetlerine devam ettiklerini ifade etti.Dijital hizmetler noktasında ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, “Bu hizmetler kapsamında e-ticaret danışmanlığı, Google Ads hesap yönetimi, sosyal medya hesap yönetimi, SEO çözümleri gibi hizmetler vermekteyiz.

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, dijital pazarlama alanında hizmetlerine devam ettiklerini ifade etti.
Dijital hizmetler noktasında ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, “Bu hizmetler kapsamında e-ticaret danışmanlığı, Google Ads hesap yönetimi, sosyal medya hesap yönetimi, SEO çözümleri gibi hizmetler vermekteyiz. Bu hizmetleri Van’da veriyor olmamız esnafımız için büyük bir şans olduğunu düşünmekteyiz” dedi.
Sosyal medyanın günümüzdeki önemine değinen Güden, “Bir mağazaya aynı anda girebilecek insan sayısı kısıtlıdır. Ama bir internet sayfasında sınırları aşarsınız. Ürün ve hizmetlerinizi sadece bir bölgede değil ulusala hatta dünyaya sunarsınız. Bundan ötürü her işletmenin dijital anlamda yatırım yapmaları elzemdir. Bu konuda bölgede hizmet veren bir firma olmamız Van için büyük bir şanstır. Bu anlamda dijitale yatırım yapmak için zaman kaybetmeyin. En kısa sürede internetteki yerinizi alın” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:23
İkindi
15:01
Akşam
17:24
Yatsı
18:44

Van Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Minik öğrencilerin karne heyecanı

Minik öğrencilerin karne heyecanı

Vali Bilmez’den VASKİ’ye ziyaret

Vali Bilmez’den VASKİ’ye ziyaret

İpekyolu Belediyesinin ‘Online Spor Bilgi Yarışması’ sonuçlandı

İpekyolu Belediyesinin ‘Online Spor Bilgi Yarışması’ sonuçlandı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Başkale’de seracılık dönemi

Başkale’de seracılık dönemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.