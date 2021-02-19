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4B Yazılım İstanbul’da ofis açıyor

19.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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4B Yazılım İstanbul’da ofis açıyor

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, e-ticaret ve dijital pazarlama alanında hizmet vermek üzere İstanbul’da bir ofis açacaklarını söyledi.Son yıllarda trend haline gelen dijital pazarlamanın önemini vurgulayan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, dijital pazarlamanın çağın olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, e-ticaret ve dijital pazarlama alanında hizmet vermek üzere İstanbul’da bir ofis açacaklarını söyledi.
Son yıllarda trend haline gelen dijital pazarlamanın önemini vurgulayan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, dijital pazarlamanın çağın olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Artık alışverişin çoğunu internetten yapan bir toplum haline gelindiğini vurgulayan Güden, “Özellikle ürün hizmetlerini pazarlama anlamında sıkıntı yaşayan esnaf ve yeni girişimciler için dijital pazarlama oldukça önemlidir. Pandemi ile birlikte web sektöründe bazı iş kollarının ismini sıkça duymaya başladık. Dijital pazarlamada bu iş kollarından biri ve biz de bu alanda kendimizi geliştirip, hizmet standartlarımızı genişlettik” dedi.
Yaşanan süreçlerle birlikte e-ticaret platformlarının yükselişe geçeceğini ön görerek, gelişmiş bir e-ticaret sistemi geliştirdiklerinin altını çizen Güden, “Bu sistemimizi kullanan hali hazırda onlarca büyük firma bulunmaktadır. Onlardan edindiğimiz kazanımlar ile sürekli sistemlerimizi güncellemekte ve geliştirmekteyiz. Bu süreçte e-ticaret sektörüne girecek yeni girişimci ve esnafa elimizden gelen desteği sunacağımızdan hiç şüpheleri olmasın. Gerek e-ticaret sisteminin kurulması gerekse satışların arttırılması yönünde tüm katkıyı sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
İstanbul’daki dijital sektör pastasının farkında olduklarını ve müşterilerinden gelen talepler üzerine İstanbul’da kurumsal kimlik arayışına girdiklerini belirten Güden, “Firma olarak web sektörü asıl uzmanlık alanımızdır. Yaklaşık 15 yıllık bilgi ve birikimle dijital pazarlama ve e-ticaret alanında büyük başarılara imza attık ve kendi e-ticaret sistemimizi geliştirdik. Bizi tercih eden müşterilerimiz çoğunlukla İstanbul, İzmir ve Bursa firmalarıdır. Bu illerimizde e-ticaret sistemlerinin kullanımı oldukça fazladır. Rakiplerimize oranla vermiş olduğumuz hizmetlerimiz daha fazla tercih ediliyor. Biz de müşterilerimize daha yakın lokasyonda hizmet vermek adına İstanbul ofisimizi açma kararı aldık” diye konuştu.

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