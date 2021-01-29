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4X4 tam donanımlı ambulans Tomarza ilçesine tahsis edildi

29.01.2021 08:59 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Tomarza İlçesine tahsis edilen 4X4 tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tomarza Acil Sağlık İstasyonu’nda kullanılmak üzere istasyondaki sağlık çalışanlarına teslim edildi.Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç.

Sağlık Bakanlığı tarafından Tomarza İlçesine tahsis edilen 4X4 tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tomarza Acil Sağlık İstasyonu’nda kullanılmak üzere istasyondaki sağlık çalışanlarına teslim edildi.
Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Tomarza ve bölgesinde kış koşullarında oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını, Tomarza Acil Sağlık İstasyonu’ndaki ekiplerin zorlu koşullarda sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.
Hava şartlarından en çok etkilenen ilçenin Tomarza olduğunu söyleyen Ali Ramazan Benli, “ Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize tahsis edilen 4X4 tam donanımlı ambulansı, Tomarza ve bölgesindeki kış koşullarında sağlık hizmetlerinin herhangi bir aksamaya uğramaması için Tomarza Acil Sağlık İstasyonu’na gönderdik. Tomarza Acil Sağlık İstasyonunda görevli ekiplerimiz bölgede yaşanan kaza, yaralanmalar veya diğer durumlarda yaşanabilecek olaylara anında müdahale ederek ihtiyaç duyulması halinde Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda kent merkezinde bulunan hastanelere, hastanın naklini sağlıyor. Özellikle son yıllarda olumsuz hava şartlarından en fazla etkilenen Tomarza İlçesinin 4X4 ambulansla bölgede yeni bir ihtiyaç giderilmiş oldu” dedi.

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