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5-11 Ekim Disleksi farkındalık çalışmaları

EDİRNE HABERLERİ  | 08.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Edirne’de, Dünya Disleksi Günü münasebetiyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesine bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik ‘Disleksi taraması’ ve personellerie ‘Disleksi farkındalık eğitimi’ gerçekleştirildi.Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne Temsilciliği işbirliği ile Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesine bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik 06 Ekim 2020 tarihinde “Disleksi taraması”, 08 Ekim 2020 tarihinde ise bakım personellerine yönelik “Disleksi farkındalık eğitimi” gerçekleştirildi.Koranavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen tarama ve eğitim; Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne Temsilcisi Öğretmen Açelya Sivrikaya Giray tarafından gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen eğitimin içeriğinde, “Disleksi Nedir, Disleksi Alt konuları ve Öğrenme ile bağlantısı, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Disleksi ve Okuma Güçlüğü, Disleksi’nin okul öncesi ve ilkokul belirtileri, Disleksili çocuklara yönelik yaklaşımlar, Değerli Hissetmenin önemi, Disleksi şüphesi taşıyan çocuklara yönelik değerlendirme ve tanılama, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Tanılanmış çocukların yasal hakları ve okullardaki fiziki düzenlemeler, Ailelerin yasal hakları, erken tanı ve erken müdahalenin önemi, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği çalışma alanları” konularından bahsedildi.Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne Temsilcisi Öğretmen Açelya Sivrikaya Giray eğitimde yaptığı açıklamada, “Disleksi okuma güçlüğüdür.

5-11 Ekim Disleksi farkındalık çalışmaları

Edirne’de, Dünya Disleksi Günü münasebetiyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesine bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik ‘Disleksi taraması’ ve personellerie ‘Disleksi farkındalık eğitimi’ gerçekleştirildi.
Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne Temsilciliği işbirliği ile Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesine bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik 06 Ekim 2020 tarihinde “Disleksi taraması”, 08 Ekim 2020 tarihinde ise bakım personellerine yönelik “Disleksi farkındalık eğitimi” gerçekleştirildi.
Koranavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen tarama ve eğitim; Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne Temsilcisi Öğretmen Açelya Sivrikaya Giray tarafından gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen eğitimin içeriğinde, “Disleksi Nedir, Disleksi Alt konuları ve Öğrenme ile bağlantısı, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Disleksi ve Okuma Güçlüğü, Disleksi’nin okul öncesi ve ilkokul belirtileri, Disleksili çocuklara yönelik yaklaşımlar, Değerli Hissetmenin önemi, Disleksi şüphesi taşıyan çocuklara yönelik değerlendirme ve tanılama, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Tanılanmış çocukların yasal hakları ve okullardaki fiziki düzenlemeler, Ailelerin yasal hakları, erken tanı ve erken müdahalenin önemi, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği çalışma alanları” konularından bahsedildi.
Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne Temsilcisi Öğretmen Açelya Sivrikaya Giray eğitimde yaptığı açıklamada, “Disleksi okuma güçlüğüdür. Zeka ile ilgili herhangi bir yetersizlik değildir. Disleksiye sahip çocukların zeka ölçümleri yapıldığında normal ve normal üstü zekaya sahip oldukları gözlemlenmektedir. Hastalık mı diye soranlar oluyor Disleksi; hastalık değildir. İlaçlı tedavisi yoktur. Tek tedavisi erken tanılama, erken eğitim müdahalesidir. Okul öncesi dönemlerde belirtilen Disleksiye yorumlansa da Disleksi tanısı; ilkokul döneminde konulabilir. Şüphe duyulan çocukların alanında söz sahibi kişiler tarafından değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğünce üniversite ya da devlet hastanelerinde çocuk psikiyatrisi bölümlerindeki uzmanlar ile görüştürülmeleri ardından Rehberlik Araştırma Merkezlerine gitmeleri gerçekleştirilmelidir. Hem hastane hem RAM raporu olan çocuğun okuluna bu raporlar iletilmelidir. Okul rehber öğrenmeni bireyselleştirilmiş eğitim programı planı yapar ve çocuğun özel ve destekleyici eğitim hakkı almasını sağlar. Disleksi tanısı konulan çocuklara ve ailelerine yönelik yönlendirici ve destekleyici olması açısından artık Edirne’de Dislekli Öğrenme Güçlüğü Derneği temsilciliği var. Derneğimize ulaşan tüm aileleri en iyi şekilde yönlendiriyor ve destekliyoruz. Bugün burada siz değerli çocuk gelişimi personellerine “Disleksi Farkındalık Eğitimi’ni” aktardığım için mutluyum. Farkındalığı herkes fark etmeli” dedi.
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş eğitim sonunda yaptığı konuşmasında, “Disleksi; zihinsel bir yetersizlik değildir. Bir öğrenme farklılığıdır ve hastalık olarak kabul edilmemelidir. Disleksi; kişinin normal veya üstün bir zeka düzeyine sahip olmasına rağmen okuma, yazma, dil becerileri gibi öğrenme durumlarında problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Disleksi öğrenmeden ziyade dikkat ve hafızayı da etkileyen nörolojik temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksinin farkında olmalı ve disleksi şüphesi olan, tanı konulan çocuklarımıza yönelik farklı eğitim programları oluşturmalı, çocuklarımızın gelişimi için uzman kişilerden destek almalıyız. Bugün burada farkındalığı bizlere fark ettirdiği için “Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne Temsilcisi Öğretmen Açelya Sivrikaya Giray’a” vermiş olduğu eğitimden ve çocuklarımıza yönelik katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Eğitim sonunda katılımcılara; hizmet içi eğitim kapsamında katılım belgeleri takdim edildi.

5-11 Ekim Disleksi farkındalık çalışmaları

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Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
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Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Ömür Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
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